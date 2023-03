Dina Boluarte: presidenta peruana declarará ante la Fiscalía por las muertes producidas en Puno y Ayacucho

05/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

La Fiscalía convocó a la presidenta del Perú, Dina Boluarte, para que asista a una jornada de declaraciones para obtener información sobre los supuestos casos de violación de derechos humanos de los que se le acusa. Estos hechos se habrían presentado durante las protestas en Puno y Ayacucho donde se continúan registrando muertos y heridos.

El anuncio fue dado por el Ministerio Público, quien programó esta sesión para el próximo martes 7 de marzo, a la cual la presidenta deberá acudir de manera presencial. En dicha fecha, la mandataria Boluarte deberá dar respuesta ante el uso excesivo de fuerza en las regiones sureñas del país.

Cabe decir que la presidenta peruana ha solicitado con anterioridad que los procesos judiciales que se desarrollan en su contra en el fuero interno sea de modalidad virtual, pero la petición no fue atendida. Los abogados del IDL, Andy Carrión y Carlos Cao, advirtieron que no contestar algunas de las preguntas o no asistir a esta cita será considerado como un rechazo a la orden del Ministerio Público.

Por su parte, la antigua vicepresidenta de Pedro Castillo ya ha confirmado su presencia a la cita de la Fiscalía para próxima semana en una conferencia de prensa. Además, indicó que no tendrá problemas en recibir los cuestionamientos del Ministerio Público y responderá a cada uno de ellos.

"Cuando la Fiscalía me notifique, yo estaré asistiendo con sumo agrado para responder a las preguntas que tengan", declaró a los medios de comunicación.

Como se recuerda, se registraron al menos 18 heridos en la última jornada de protestas en Puno este sábado 04 de marzo. Además, desde que inició el conflicto sociopolítico en nuestro país, alrededor de 48 ciudadanas han perdido la vida protestando en contra de la presidenta peruana.

El gobierno responsabiliza a las Fuerzas Armadas

Ante la ola de críticas en contra del mandato de Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, salió a defender al gobierno peruano. En ese sentido, aseguró atribuyó las responsabilidades correspondientes al Ejército y la Policía Nacional.

"Como ministro de defensa, no tenía competencia táctica, operativa, ni funcional en la ejecución de los planes policiales y militares en las zonas en las que intervino tanto la policía como las fuerzas armadas", sostuvo el titular del PCM.

Ante estos hechos, la presidenta Dina Boluarte informó que se enviará un convoy humanitario a Puno con el objetivo de atender las necesidades de primera orden de este departamento.