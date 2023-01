Betssy Chávez: "Yo quisiera salir a marchar, pero si salgo me detienen porque dicen que soy azuzadora"

18/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

La congresista y expresidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, Betssy Chávez, se pronunció acerca de las manifestaciones que vienen realizando en diferentes puntos del país, que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y adelanto de elecciones generales para este año.

En ese sentido, deslizó que le gustaría salir a marchar, pero no podría porque sería "detenida en flagrancia" por "azuzadora".

"A mí me vigilan todo el tiempo, por eso tengo que contar con seguridad del Estado, yo quisiera salir a marchar, pero lo que pasa es que si yo salgo a marchar me detienen por flagrancia o porque dicen que soy azuzadora", declaró para Canal N desde Tacna.

Chávez Chino también hizo mención a las investigaciones que le sigue el Ministerio Publico por el presunto delito de rebelión, luego de que el expresidente Pedro Castillo intentara dar un golpe de Estado el último 7 de diciembre. No obstante, aseguró que

"Yo ya tengo un delito, me están procesando por rebelión, por conspiración, que no es poca cosa, ¿qué pasa si salgo a marchas? Me van a detener y van a decir que estoy azuzando", aseveró.

Al respecto, dijo estar segura de que los procesos en su contra "van a caer porque no es cierto". Asimismo, pidió a la Fiscalía investigar su caso y descartó pedir asilo político. "Yo me allano a la investigación", apuntó.

La congresista de Cambio Democrático volvió a referirse sobre las marchas. "En el tema de marchas yo ni siquiera puedo coordinar con las autoridades, lo que hecho con mi equipo es en las comisarías inmediatamente poder asistirlos (a los detenidos por las manifestaciones), eso hemos coordinado con el despacho congresal", expresó.

