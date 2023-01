Ministro Romero: "Daremos la seguridad necesaria a todos aquellos que van a las protestas"

18/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

Ante la prensa, el ministro del Interior, Vicente Romero, se pronunció acerca de las protestas que se realizarán en Lima, este 18 y 19 de enero, tras la llegada de varios manifestantes a la capital. En ese sentido, indicó que su cartera ministerial se encargará de garantizar el orden interno y de dar la seguridad "necesaria" a los ciudadanos.

"Daremos la seguridad necesaria a todos aquellos que van a las protestas. A nuestros compatriotas que no participan de estas, mantengan la calma y la tranquilidad. A quienes protestan, mi recomendación va en el sentido que cumplan la ley", declaró el titular del Ministerio del Interior ante la prensa.

Asimismo, consideró que el país atraviesa un "momento difícil" y señaló que los manifestantes deberán de cumplir con "las medidas de seguridad que se están adoptando".

"No queremos más muertos, no más heridos. Basta de sangre, basta de enlutar a las familias en el Perú. No queremos más dolor. Empecemos a trabajar", indicó el funcionario Romero.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Adrianzén, pidió a las empresas que brinden las facilidades que sean "necesarias" a los empleados para su seguridad, tal como realizar el trabajo de manera remota.

"Desde el MTP, exhortamos a los empleadores a que faciliten la acción remota de sus trabajadores durante las próximas 24 horas. Este jueves habrán manifestaciones y no tenemos la certeza si estos actos pudieran desbordar en violencia", indicó el ministro Adrianzén.

Además, indicó que el Gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, dialogar y lograr consensos con los ciudadanos y autoridades de las diferentes regiones del país. En esa línea, indicó que el Poder Ejecutivo "está comprometido con el eje de paz social".

"Es una máxima que pensamos cumplir para remontar la actual crisis social y convulsión por las protestas", manifestó.

