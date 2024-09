CAL rechaza proyecto de terrorismo urbano ante aumento de extorsiones: "Es un acto populista jurídico"

El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo, se pronunció sobre el proyecto del Ejecutivo que busca tipificar delitos como el sicariato y la extorsión bajo el término de "terrorismo urbano", calificándolo como una medida "populista jurídica" que no resolverá la crisis de inseguridad que enfrenta el país.

En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', Canelo subrayó que cambiar la denominación de los delitos no conlleva un cambio en la realidad ni afecta las leyes.

Asimismo, recalcó que no existe ningún país europeo o latinoamericano que regule este concepto, y que la extorsión, el sicariato y el secuestro ya cuentan con penas bastante altas dentro del sistema legal peruano.

"Cambiar el título a los delitos, no cambia nada. Denominar a este conjunto de delitos como sicariato, secuestro, extorsión y decir que es terrorismo urbano, técnicamente no es correcto, además internacionalmente tampoco es correcto. No hay ningún país europeo y latinoamericano que haya regulado esto que quieren llamar terrorismo urbano", declaró para nuestro medio.