Fernando Rospigliosi cuestiona al Ejecutivo por proyecto de terrorismo urbano: "Fingen hacer algo"

En conversación con Exitosa, el parlamentario de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, cuestionó al Gobierno de Dina Boluarte por proponer que los delitos como la extorsión y el sicariato sean tipificados como "terrorismo urbano". "Una reacción para fingir que están haciendo algo", indicó.

Durante su intervención en el programa 'Informamos y Opinamos', conducido por Karina Novoa, Rospigliosi señaló la propuesta del Gobierno de renombrar delitos como "terrorismo urbano" parece ser una medida superficial para aparentar que están actuando, cuando en realidad no se están tomando decisiones contundentes ni eficaces para enfrentar la criminalidad.

"Ya sabemos como hace algunos meses, se declaró el estado de emergencia en algunos distritos y no paso nada. Yo creo que fue una reacción del Gobierno para fingir que está haciendo algo, pero en realidad desgraciadamente no está siendo nada o muy poco", subrayó.

A su vez, argumentó que la nueva clasificación de "terrorismo urbano" no tiene sentido en el contexto actual, ya que muchos de los crímenes no ocurren en zonas urbanas. Puso como ejemplo el reciente asesinato de un trabajador de la mina Poderosa, ocurrido en una zona remota fuera del área urbana, en Pataz.

"Hace poco han asesinado a un trabajador de una mina, no ha sido en la ciudad, dicho suceso ha sido en la mina, fuera del área urbana, esa denominación de terrorismo urbano, no alcanzaría a estos delitos que se están cometiendo en Pataz. Es muy discutible la calificación no veo porque denominar así a una serie de delitos. Hay personas que creen que para combatir la delincuencia hay que usar palabras altisonantes", declaró.