Canciller de Perú recibe DURO llamado de atención de la OEA por criticar a países que no votaron a favor de Venezuela

Durante la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el presidente de la asamblea reprendió duramente al canciller de Perú, Javier González-Olaechea, por su participación en la reunión diplomática, en la cual se discutía sobre las crisis en Venezuela a raíz de las elecciones.

Este miércoles 31 de julio, el Consejo Permanente de la OEA sesionó con los representantes de la gran mayoría de sus países miembros para discutir sobre un proyecto de resolución que pretendía que el gobierno de Nicolás Maduro transparente los resultados de las elecciones en el país llanero.

El Gobierno peruano, en representación de González-Olaechea, votó a favor de la mencionada resolución. Sin embargo, su participación no pasó desapercibida en la sala puesto que se expresó apasionadamente sobre la postura de reconocer a Edmundo González como el "legítimo presidente de Venezuela".

Si bien la frontal y efusiva intervención de González-Olaechea sobre la crisis en el país vecino fue recibida entre aplausos en el auditorio, no fue bien recibido por el presidente del Consejo Permanente de la OEA, Ronald Sanders, quien lo reprendió por los gritos y golpes en la mesa que el funcionario había realizado.

"Cada estado miembro ha votado como ellos pensaban siguiendo las circunstancias. Esta organización de los Estados Americanos opera con estos estándares. No gritando, no dando golpes sobre la mesa, no acusando a gente y no amenazando. Y hemos escuchado todo esto en el día de hoy", declaró durante la sesión.