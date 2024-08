Ejecutivo anuncia coordinaciones para continuar con trámites consulares para venezolanos en Perú

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, dio a conocer que el Ejecutivo está realizando coordinaciones para que otras delegaciones continúen con los trámites consulares de venezolanos en Perú. Además, anunció la misma medida para peruanos en Venezuela.

Esto en consecuencia del cierre de las embajadas tanto de venezolanos como peruanos en ambos países tras la decisión del régimen de Nicolás Maduro.

Aunque el titular del Ministerio de Justicia (Minjus) detalló las acciones que ejecutarán, no precisó qué embajadas estarán a cargo de los procesos administrativos.

"En síntesis la Cancillería le expresa a los peruanos en el exterior su permanente compromiso seguir con ellos. Estar al tanto de lo que sucede y no va a dejarlos a la deriva, se está coordinando. En las próximas horas debemos tener ya seguramente el resultado con qué delegaciones podrán hacer los trámites respectivos al igual que los venezolanos que radican en el Perú", aclaró.

Asimismo, narró lo que viene sucediendo en la reunión dispuesta por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde no se aceptó instar al régimen de Nicolás Maduro revelar las actas electorales del pasado 28 de julio, en el que según la oposición ganó Edmundo González con más del 65% de votos.

La medida se dio con 17 votos a favor, ni uno en contra, pero con 11 abstenciones, entre ellas Colombia y Brasil a pesar que sus propios presidentes solicitaran un escrutinio transparente.

Eduardo Arana tuvo esta intervención en calidad de representante del canciller Javier González- Olaechea, quien participó de la cita en la OEA. Desde allí hizo un fuerte llamado a los Estados que no apoyaron exigir a Maduro a presentar los resultados de los comicios.

"Independientemente de lo claudicante que se rechazó, esta no es una defensa ideológica sino de principios (...) Con la medida arbitraria (de Venezuela) de cerrar las embajadas y servicios consulares, se les priva a sus propios connacionales del derecho a obtener un trámite, pasaporte, un trámite notarial, registrar un hijo. (...) Al final de cuentas, le estamos dando la razón a nuestros jóvenes que no nos creen y nos repudian porque no somos coherentes", fueron las tajantes palabras de Olaechea.