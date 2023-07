Carlos Anderson critica a bancadas de izquierda: abiertamente buscan el cierre del Congreso pero ahora buscan presidirlo

En entrevista a Exitosa, el congresista no agrupado, Carlos Anderson, criticó a las bancadas de izquierda en el Congreso que aspiran a formar parte de la Mesa Directiva. Según precisó, buscan presidir dicho poder del Estado a pesar de que abiertamente buscan su cierre.

Durante diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, el legislador aseguró que en el "lado izquierdo del hemiciclo" no existe vocación democrática, y englobó a los partidos de Perú Libre (PL) y Cambio Democrático - Juntos por el Perú como ejemplo de ello.

"En el lado izquierdo del hemiciclo no ha habido nunca mayor vocación democrática, tenemos por ejemplo partidos como Perú Libre, Cambio Democrático, y otro más que han buscado el cierre del Congreso, que han salido a marchar en pro de la restitución del señor Castillo, etc., pero a la vez quieren presidir el Congreso", dijo a nuestro medio.

Del mismo modo, el integrante de la representación nacional apuntó que esta clase de situaciones solo pueden verse en la política peruana.

Por otro lado, mencionó que pareciera que los congresistas con abiertos cuestionamientos, por distintas denuncias o investigaciones, son quienes pueden formar parte de la Mesa Directiva del Congreso.

"Debería ser un prerrequisito no poseer denuncias (para formar parte de la Mesa Directiva), pero no pues. Pareciera que lo amoral es lo que predomina y, en ese sentido, pareciera que hay que ver que antecedentes tiene uno para poder ser elegido, me refiero en el mal sentido de la palabra", agregó.