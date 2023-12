Carlos Anderson descarta cobrar aguinaldo navideño de S/ 1700: "Los congresistas estamos bien remunerados"

12/12/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el parlamentario Carlos Anderson afirmó que no piensa cobrar el aguinaldo de S/ 1700, debido a que considera que los legisladores ya están bien remunerados. Además, consideró que el Congreso no hace un buen uso del dinero del Estado.

"Bien remunerados"

Durante diálogo con Katyuska Torres Aybar y Pedro Paredes para Exitosa Te Escucha, el parlamentario se refirió a la medida determinada por miembros del Congreso de la República.

"No los voy a cobrar como no los cobré el año pasado y no los cobré el ante año pasado, y no lo haré porque creo que los congresistas estamos bien remunerados", expresó el parlamentario.

De tal modo, el legislador No Agrupado descartó sobrar esta aguinaldo navideño, debido a que considera que los integrantes del Parlamento ya se encuentran siendo "bien remunerados" con el sueldo que tienen ejerciendo el cargo para el Estado.

Además, Anderson manifestó su preocupación con respecto al "mal manejo del presupuesto", no solo del 2023, si no del año siguiente. "El Congreso de la Republica en general, no hace un buen uso de los recursos del Estado, hay un despilfarro por todos lados", dijo.

Navidad en Palacio Legislativo

Como se recuerda, el Congreso determinó que la entrega del aguinaldo navideño a los miembros de la representación nacional superará los 17,300 soles, a pesar de que el Perú está sumido en una recesión económica confirmada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En un acta de la Mesa Directiva del Parlamento, pudo conocerse de esta disposición con razón a las fiestas de fin de año. Justamente, en noviembre pasado, Alejandro Soto aprobó una bonificación extraordinaria para los trabajadores de Palacio Legislativo.

"Otorgar el mencionado aguinaldo, a título de liberalidad, al personal de la Divsecon registrado en el maestro del personal del Sistema SIGA administrado por el Departamento de Recursos Humanos, que ingresó a prestar apoyo en el Congreso de la República con anterioridad al 2 de setiembre de 2023 y que además se encuentren prestando servicios efectivos al 17 de diciembre de 2023", dicta el documento.

A detalle, la prestación laboral, que beneficiará a más de 3 mil trabajadores del Parlamento, está dividida en la gratificación (S/15,600) y la canasta navideña, en modalidad de tarjeta electrónica (S/1,700). El total de dinero destinado para esta bonificación sería de S/5,970,400.

De esta manera, el congresista No Agrupado, Carlos Anderson afirmó que no piensa cobrar el aguinaldo de S/ 1700, debido a que considera que los legisladores ya están bien remunerados. Además, consideró que el Congreso no hace un buen uso del dinero del Estado.