Caso Cirugía: Cirujano de Boluarte afirma que no puede revelar secreto médico de la presidenta

Durante la sesión de la Comisión de Fiscalización, el médico cirujano Mario Cabani precisó que a la fecha el Poder Judicial todavía no se ha pronunciado con respecto al levantamiento del secreto médico de la presidenta por el caso cirugía, por lo que están a la espera de esta decisión.

El cirujano Mario Cabani acudió por primera vez a la Comisión de Fiscalización del Congreso para informar sobre las operaciones quirúrgicas realizadas a la presidenta Dina Boluarte en junio y julio de 2023.

Durante su intervención, afirmó haber colaborado con el Ministerio Público y estar a la espera de una resolución que permita el acceso a los documentos lacrados y le autorice a declarar formalmente sobre las intervenciones médicas realizadas.

Cabani no quiso pronunciarse respecto a las presuntas cartas notariales enviadas al despacho presidencial para exigir el pago de la cirugía, aunque aclaró que "todos los pagos efectuados por la paciente fueron canalizados a través de la empresa correspondiente".

Asimismo, el especialista precisó que la intervención de la presidenta Dina Boluarte incluyó a cirujanos plásticos, otorrinolaringólogos, anestesiólogos, cardiólogo, enfermeras y personal auxiliar.

Por otro lado, el doctor aprovechó la ocasión para criticar a ciertos medios de comunicación, a los que señaló por divulgar datos confidenciales de su clínica sin permiso. Además, los responsabilizó de emplear prácticas ilícitas para acceder a esa información.

"La Fiscalía ha abusado (...) Quieren que exponga detalles por el bien de la justicia, del pueblo. Tenemos un acto de juramento hipocrático que no debemos faltar. Así me lleven a la tumba yo no voy a declarar, salvo que un juez me lo obligue. La prensa ha abusado al tener libertad de decir todo lo que ha querido", expresó.