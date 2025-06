Caso cirugías: Canciller Schialer descartó vacancia contra Boluarte y negó que firma de la presidenta sea falsa

El canciller Elmer Schialer descartó que los resultados de la pericia grafo-técnica solicitada por la Clínica Cabani sean una causal de vacancia presidencial contra Dina Boluarte. Según precisó, para él, las firmas de la mandataria en los decretos cuestionados, son verídicas.

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, indicó que se trata de una acción pericial de parte, por lo que, serán las autoridades competentes las que deban corroborar si las firmas de Boluarte en el decreto del 29 de junio del 2023, es verídica.

"Les digo con toda sinceridad, no creo que sea falsa, yo creo que esa pericia de parte es una pericia hecha de alguna manera, no creo que sea manipulada, pero no creo que sea la realidad. Si es que es una vacancia, no de ninguna manera", dijo a la prensa.