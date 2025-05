Presentan nuevo proyecto para retiro de 4 UIT de cuentas AFP

27/05/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El congresista José Luna Gálvez presentó un proyecto de ley que autoriza el retiro de hasta 4 UIT (S/ 21,400) a los afiliados a las Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), como medida de alivio económico frente a situaciones de vulnerabilidad y crisis, y resguarda el derecho del afiliado de contar con una pensión mínima.

A diferencia de las propuestas anteriores, el proyecto de ley 11331/2024-CR plantea declarar esta medida excepcional y transitoria, por lo que no se aplica las limitaciones y prohibiciones en la Ley de Modernización del Sistema Previsional, aún no reglamentado, para que el afiliado, si desea acceder al retiro de hasta 4 UIT de sus cuentas individuales, no pierda la pensión mínima ni el financiamiento complementario del Estado, entre otros.

"Esta propuesta nace de una verdad evidente: (...) Millones de peruanos sobreviven día a día en condiciones extremadamente frágiles. Viven entre el desempleo, la informalidad y una violencia que ha dejado de ser un problema externo para colarse en cada rincón de sus hogares", señala el portavoz del grupo parlamentario Podemos Perú.

La medida podría beneficiar a más de 7.7 millones de peruanos que cuentan con fondos en sus cuentas individuales administradas por las AFP.

Indicó también que, en este contexto adverso, los fondos previsionales representan, para muchas personas, "la tabla de salvación" frente a una crisis que ya no es solo económica, sino también social, institucional y de seguridad.

"Aunque en el discurso se habla de estabilidad macroeconómica, esa estabilidad no ha llegado a los bolsillos ni a las mesas de la mayoría del país. Al cerrar el año 2024, el 27.6% de la población vivía en situación de pobreza monetaria, 7.4 puntos porcentuales por encima de los niveles prepandemia, lo que equivale a más de 9 millones 395 mil compatriotas. Y dentro de ellos, 1.8 millones sufrían pobreza extrema", sostuvo Luna Gálvez, al sustentar la nueva propuesta de retiro de fondos.

Violencia y criminalidad

El parlamentario sostuvo que, a este panorama precario, se suma la violencia y subraya que, entre enero y mayo de 2025, se registró 803 homicidios, un 22% más que el año anterior, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). Y hasta abril, el Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol) documentó 9,097 denuncias por extorsión.

"Se ha cuestionado esta propuesta advirtiendo que permitir el retiro extraordinario podría hacer que algunos afiliados pierdan la posibilidad de alcanzar una pensión mínima. Pero esa crítica ignora la realidad concreta del país: millones de afiliados ya no tienen trabajo, han dejado de aportar desde hace años, y no tienen cómo alcanzar los aportes necesarios para acceder a una pensión mínima. El sistema, como está diseñado, ya no les ofrece una salida", sostuvo.

Así sería el desembolso

De otro lado, el parlamentario explicó que el retiro se abonará en armadas mensuales de hasta una (1) UIT, iniciándose el primer desembolso a los 30 días calendario de presentada la solicitud ante la AFP correspondiente.

Además, explicó que los fondos retirados mantienen su condición de intangibles y no podrán ser objeto de descuento, compensación legal o contractual, embargo, retención u otra forma de afectación administrativa o judicial, a excepción de las retenciones judiciales o convencionales por deudas alimentarias, hasta un máximo del 30% del monto retirado.