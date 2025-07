Gino Ríos asegura que no renunciará a la presidencia de la JNJ: "No cederé ante presiones externas''

El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) , Gino Ríos, en entrevista con Canal N, negó que, pese a haber reconocido la acusación interpuesta por violencia familiar, vaya a renunciar al puesto. En esa línea, llamó a los miembros del órgano autónomo a no dejarse presionar.

Bajo ese contexto, Ríos detalló que la denuncia se dio en el año 2004, en el medio de un proceso de divorcio con su entonces esposa, bajo la prioridad de la armonía familiar y el bienestar de sus hijos.

El titular de la JNJ enfrenta un serio cuestionamiento, luego que se revelara que en el año 2011 fue sentenciado por violencia familiar en modalidad de maltrato psicológico. Sin embargo, Ríos reafirmó que no tiene una condena penal vigente, y negó rotundamente que su señalamiento se deba por violencia contra la mujer.

"No he sido condenado penalmente. Mi certificado de antecedentes penales está limpio", comentó.

Subrayó que los hechos por los que se le imputaron ocurrieron en 2004, recibiendo la pena en 2011, y la figura penal de violencia contra las féminas se remarcó en 2015, por lo que no aplicaría en su caso, bajo sus palabras, una norma que no existía para aquel periodo.

Ante ello, anunció que no piensa dejar su puesto en el órgano autónomo. Según él, su permanencia en el cargo, es una forma de demostrar la objetividad, la transparencia, independencia y respeto al debido proceso.

Según la Ley Orgánica de la JNJ, basado en el artículo 11 Inciso E, quienes estén sentenciados por delitos como violencia contra la mujer, no pueden ejercer un cargo dentro de la institución.

No obstante, Ríos niega que tenga un señalamiento por ese caso, y defiende su permanencia en el cargo. Esto generó un amplio debate entre expertos en el tema, que aseguran que pese a la tipificación del acto ilícito, sí debería ser inhabilitado.

"En mi caso se aplicó la figura no delictiva de violencia familiar, por tanto, no se me puede aplicar retroactivamente una norma que no existía. No cederé ante presiones externas. Los siete miembros de la JNJ actuamos con objetividad", enfatizó Ríos.