Flavia Laos enseña cómo luce sin una gota de maquillaje y deja callados a sus críticos

25/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz e influencer Flavia Laos no dudó en enfrentar las críticas que ha venido recibiendo en redes sociales. A través de su cuenta oficial de Instagram, enseñó cómo luce realmente sin una gota de maquillaje y dejó callados a todos aquellos que aseguraban que su rostro ya no era el mismo.

Flavia Laos se muestra sin maquillaje

Después de los dimes y diretes por su apariencia, Flavia Laos reapareció en sus historias de su cuenta de Instagram para responder a todos sus seguidores con total naturalidad.

Una persona le pidió que muestre una foto sin maquillaje ni arreglos digitales, y ella no se hizo problemas: grabó un video en primer plano donde se le ve sin una gota de maquillaje.

Lo más llamativo fue el inesperado mensaje que acompañó el clip: "Me vengo riendo días con todo lo que hablan", dejando claro que no le quita el sueño lo que digan de ella.

En el video, Flavia Laos luce una piel lozana, sin filtros y con total seguridad. Para muchos de sus fans, este gesto fue un golazo porque demostró que no necesita esconderse ni justificar su apariencia. Eso sí, la influencer no negó sus retoques.

Flavia Laos y sus supuestos retoquitos

Hace un tiempo, el programa Magaly TV, La Firme presentó el análisis del cirujano plástico Luis Alberto Cantero, quien explicó que la influencer habría pasado por más de una intervención. Según detalló, Flavia Laos presentaría cambios en labios, pómulos, ojos y hasta en la frente.

También señaló una posible afinación mamaria, uso de botox y lipomarcación abdominal. El cirujano plástico remarcó que estas alteraciones podrían hacerla lucir mayor de lo que realmente es.

Y como era de esperarse, Magaly Medina no se quedó callada. En uno de sus programas no dudó en lanzar fuertes críticas contra el nuevo look de la intérprete de 'Afterparty'.

"Tenía un rostro lindo y miren en lo que se ha convertido.Se ha rellenado los labios y pómulos. Ya parece un pavo navideño por los rellenos que tiene. Está hinchada. (...) Ya no es estético. Sus glúteos parecen una deformación de su cuerpo", dijo la 'Urraca' sin filtros.

Al mostrarse sin maquillaje ni filtros, Flavia Laos dejó callados a sus críticos y marcó un antes y un después en la conversación sobre su apariencia. Su reacción fue clara, directa y sin necesidad de confrontación: enseñó cómo luce realmente, en medio de la tormenta mediática.