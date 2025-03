César Vásquez lamenta efímera designación de Constantino Vila como presidente de EsSalud: Salida tuvo matices de politización

El ministro de Salud, César Vásquez, lamentó la inmediata destitución de Constantino Vila como presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud). Según indicó el ministro, su paso relámpago por la entidad estuvo marcado por la politización y los intereses ajenos que no querían cambios. En tal sentido, defendió su capacidad como trabajador para el puesto.

"A mí me sorprendió su designación, con eso te respondo todo. No me meto en el trabajo de otro ministerio. (...) Me sorprendió que designaran a uno de mis funcionarios de confianza. Me puse un poco triste porque es una gran baja para el Ministerio de Salud, pero pensando en el Gobierno y sus aspiraciones laborales, es una decisión que respeto", comentó.