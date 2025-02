César Vásquez: Santiváñez es uno de los mejores ministros que hemos visto en los últimos años

El ministro de Salud, César Vásquez, respaldó públicamente al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, destacando su desempeño en la lucha contra la delincuencia. En declaraciones a la prensa, Vásquez afirmó que Santiváñez es "uno de los mejores ministros que hemos visto en los últimos años" y resaltó su trabajo constante para enfrentar la criminalidad en el país.

"Yo creo que el ministro es uno de los mejores en los últimos años. Yo he podido ver varios y te puedo asegurar que el ministro Santiváñez se está enfrentando a la delincuencia brutalmente. Más bien pido que lo ayuden a difundir todas las capturas diarias", señaló César Vásquez.

En relación con la reciente decisión del ministro del Interior de designar un vocero para su sector, Vásquez indicó que esta es una facultad legítima de cada ministerio y que su uso depende de las circunstancias y necesidades de cada titular.

"Es una facultad que tiene cada ministro. Yo por ahora no he considerado nombrar un vocero. Si en algún momento hay sobreexposición, lo mejor será decidirlo, pero por ahora no lo considero necesario en mi cartera", explicó el titular de Salud.