Patricia Benavides esperará con prudencia antes de retornar como fiscal suprema, asegura su abogado

El abogado de Patricia Benavides, Jorge Del Castillo, precisó que su patrocinada esperará con prudencia antes de regresar al Ministerio Público como fiscal suprema. Según indicó, espera que no se repita el anterior episodio cuando Benavides asistió a la sede fiscal principal y se le impidió el ingreso.

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el letrado rechazó que Benavides haya sido imprudente al haber asistido a la sede del Ministerio Público el pasado viernes 6 de junio para cumplir resolución de la JNJ.

"Lo más prudente es esperar. (¿Fue imprudente la vez pasada?) No, no porque ella fue con mucho respeto. Ante esta reacciones que hubieron, la rodearon como un centenar de trabajadores del Ministerio ´Público obligados a subir al noveno piso. No queremos que se repita esa mala imagen", dijo a Canal N.

De tal modo, Del Castillo precisó que la última vez que Benavides asistió a la sede fiscal ubicada en el Cercado de Lima, para cumplir con la resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que ordenaba su reposición en el Ministerio Público, su patrocinada fue "con mucho respeto".

En tal sentido, detalló que ante las reacciones que generó el hecho que Benavides haya asistido, prefieren mantener la prudencia del caso y esperar antes de su regreso a la Fiscalía de la Nación para desempeñarse como fiscal suprema.

Cabe mencionar que, el abogado de Benavides, recordó que la exfiscal de la Nación ingresó a la sede fiscal acompañada del personal del sistema de seguridad del propio Ministerio Público, por lo que no habría incurrido en algún acto ilegal. "Sube con los policías que la apoyan", explicó.

Además, cuestionó que la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, haya presentado una denuncia penal contra cinco personas que acompañaron a Benavides el viernes 6 de junio, en la sede principal del Ministerio Público. Sobre ello, indicó que se trataría de un tipo de "atarantamiento psicológico", por lo que espera que dicha demanda no proceda.

"Mi propia asistente, Dulce Chávez, ha sido enjuiciada por acompañarla (a Benavides), no solamente ella, los policías también. No ha llegado a nada todavía, me imagino que les habrá dado vergüenza procesar una barbaridad de ese tipo. No hubo que yo sepa, ninguna notificación", precisó Jorge Del Castillo.