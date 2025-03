Cillóniz no se arrepiente de lazo con Odebrecht, pero sí de incursionar en política: "No tengo afán de ser presidente"

En un reciente diálogo con Exitosa, Fernando Cillóniz, exgobernador de Ica, abordó diversos temas relacionados con su carrera política, su vínculo con Novonor (anteriormente conocida como Odebrecht) y las imputaciones en su contra.

Cillóniz, quien ha estado vinculado a la controversial empresa brasileña, destacó que no siente remordimientos sobre esa relación, pero admitió que su incursión en la política no fue la mejor decisión de su vida.

Cuando se le preguntó sobre su relación con Odebrecht, el exgobernador aseguró que no tiene ninguna duda respecto a la legalidad de los acuerdos y contratos realizados.

El exgobernador también negó las acusaciones relacionadas con las imputaciones contra el director de Novonor, Paulo Ricardo Baqueiro de Melo, que, según él, ya están archivadas, asegurando que no hay nada pendiente o relevante respecto a su vínculo con la empresa.

"No me arrepiento de haber trabajado con ellos", afirmó, refiriéndose a la firma Novonor, que es la nueva denominación de la empresa brasileña. A pesar de los escándalos de corrupción que han salpicado a la empresa en varios países, reto a cualquiera a que me digan si hay corrupción en mi relación con Novonor, eso está archivado", añadió Cillóniz.