Cirujano de Dina Boluarte no asistió por tercera ocasión a declarar sobre las operaciones de la presidenta

El cirujano plástico Mario Cabani acumuló su tercera falta a la sesión de la Comisión de Fiscalización. Médico había sido citado para que informe y declare por las operaciones estéticas que se habría realizado la presidenta Dina Boluarte a mitas del año 2023.

Mario Cabani había sido citado a la sesión de la Comisión de Fiscalización, así lo informó Juan Burgos, presidente del mencionado grupo de trabajo parlamentario. Indicó que el médico fue invitado en su vivienda y en su centro de trabajo; pero aún así desistió de asistir.

De igual manera, el cirujano plástico tampoco emitió alguna justificación que responda por su ausencia, pese a las citaciones directas. El profesional médico no ha se ha presentado al Congreso a declarar por las operaciones estéticas de la mandataria nacional por tercera vez.

Las anteriores citaciones tuvieron las fechas del 4 y 10 de diciembre del 2024, en las que no hizo acto de presencia. Juan Burgos especificó que el cirujano de Boluarte carece de facultades de investigación y por ello no se presenta ante la comisión para declarar.

Frente a la situación en cuestión, el congresista solicitó al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, que ponga a consideración del Pleno del Congreso la moción que había expuesto el pasado 31 de enero, y así de le pueda brindar las atribuciones al elemento citado.

Cirujano Cabani habría pedido favores y empleaos a presidenta

Presuntos correos que fueron enviados por el médico cirujano revelan que Cabani le habría solicitado favores laborales a su paciente, la mandataria Dina Boluarte. De esta forma, así se habrían pagado las operaciones estéticas aplicadas en la presidenta de la nación.

En su edición del 14 de marzo, el Semanario Hildebrandt en sus Trece este sería el proceso y negociación entre cirujano y presidenta. El medio dio a conocer que los abogados de la Clínica Cabani fueron a la Fiscalía para colaborar con la investigación.

Los defensores de la empresa de Mario Cabani parecían tener posesión de documentos con registros y detalles de las intervenciones quirúrgicas que presuntamente se habría aplicado Dina Boluarte a mediados del año 2023.

