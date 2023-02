Cluber Aliaga: "La mayoría va a las marchas y no sabe que Sendero Luminoso está detrás de esto"

13/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el exministro del Interior, Cluber Aliaga, aseveró que el grupo terrorista Sendero Luminoso estaría detrás de las marchas violentas que se registran al interior del país, y que parte de la población estaría siendo manipulada con discursos alejados a la realidad.

Aliaga explicó "que hay un grupo de peruanos que profesan ideologías extremistas y radicales" en el país, que "mienten" y "usan a la población", sin importar "el costo social" que puedan producir.

"Ellos organizan a la población sin decir que son senderistas, se presentan como defensores de los intereses del pueblo, de los comerciantes, ambulantes, y luego piden ir a las marchas. Engañan a la población. La mayoría va a las marchas y no saben que Sendero está detrás de esto", declaró para nuestro medio.

Tras ello, ratificó que el comportamiento de las marchas violentas contra el Gobierno y el Congreso, así como los discursos que promueven, coinciden con las de grupos terroristas, señalando que las condiciones en el Perú han cambiado totalmente y que "el único enemigo es la corrupción".

"¿Cree que Sendero está detrás de las marchas más violentas que ha registrado el Perú en las últimas semanas? Creo que sí, es su forma de actuar. El discurso que dan es de división apelando a cosas que no han sucedido en el Perú. Acá no tenemos una lucha de clases (...) ya no gobierna la élite aristocrática. Los últimos presidentes son provincianos: Ollanta Humala, Pedro Castillo, Dina Boluarte", reafirmó.

En esa línea, consideró que para volver a vencer se debe dar inicio a "la lucha ideológica que no se ha dado, además del trabajo policial y militar".

"El Perú debería estar 20 o 30 años más desarrollado de lo que está si no hubiera sido por el terrorismo. Se tiene que dar una lucha ideológica, hay que explicarle a la gente en qué aspectos miente esa ideología marxista, leninista", advirtió.