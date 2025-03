Colchado descarta ser parte del Gabinete: "No aceptaría ser ministro de una presidenta investigada por corrupción"

El coronel en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP), Harvey Colchado, descartó cualquier opción de asumir el puesto de ministro del Interior en el gabinete de la presidenta Dina Boluarte.

En entrevista con La República, el exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) indicó que la censura de Juan José Santiváñez era "justa y necesaria", debido que no demostró avances en su gestión. Del mismo modo, criticó al censurado ministro, asegurando que "su soberbia pudo más".

"Era justo y necesario. Ya no tenía legitimidad y tampoco logró demostrar avances en su gestión. Hemos retrocedido a la época del terrorismo de los años 90. Esta censura es una consecuencia lógica. Cifras distorsionadas, falta de sostenibilidad en las medidas y escaso conocimiento de la realidad policial hicieron que Santiváñez se quedara sin herramientas para continuar. Su soberbia pudo más", declaró.

Asimismo, Colchado argumentó que no estaría dispuesto a integrarse a un gobierno encabezado por una mandataria y su entorno, quienes se encuentran bajo investigación por presuntos actos de corrupción. Igualmente, señaló que el próximo titular del Ministerio del Interior debe contar con una trayectoria intachable.

"No podría dar un nombre en específico, pero creo que debe ser una persona proba, sin antecedentes de corrupción y con amplio conocimiento y experiencia en la lucha contra la criminalidad. Y no, no aceptaría ser ministro de una presidenta y un entorno investigados por corrupción en el poder", agregó.