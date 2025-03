Fiscal de la Nación cuestiona cifras de detenciones del Ministerio del Interior: "No están corroboradas"

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, cuestionó las cifras de detenciones en flagrancia que presentó el Ministerio del Interior en los primeros meses de 2025.

Este jueves, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, acudió al Pleno del Congreso para presentar los "logros" de su gestión. Durante su intervención, informó que entre el 1 de enero y el 19 de marzo de este año, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a 91,907 personas. Sin embargo, señaló que el 92% de estas personas fueron liberadas por la Fiscalía.

Ante estas declaraciones, la titular del Ministerio Público, explicó que, según la información de la Policía Nacional, entre enero y marzo de este año se detuvieron 73,178 personas en flagrancia. No obstante, señaló que la Fiscalía tiene registradas solo 32,578 detenciones en flagrancia.

"Nosotros hemos recogido de días pasados que la propia Policía exhibió que entre de enero a marzo, en casos de flagrancia, han detenido 73,178 personas. En nuestro registro de ingreso, que es totalmente informatizado, tenemos solamente ingresados 32,578. Yo pregunto al señor ministro, ¿Por qué no nos comunicaron las 73,000 detenciones? No comunican todo", declaró en Canal N.

Delia Espinoza agregó que su institución puede comprobar el número exacto de detenidos, ya que todas las personas arrestadas por la Policía deben ser registradas en el sistema.

"(Las cifras que dio Santiváñez) no están corroboradas, no están acreditadas. Cuando se dice así las cifras, son impactantes, terribles, pero tienen que estar totalmente demostradas. Nosotros sí o sí lo ingresamos al sistema (...) Nosotros no lo podemos ocultar ni borrar", agregó.