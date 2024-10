Congresista Jorge Montoya protagonizó altercado con dirigentes de transportistas: "No acepto matonerías"

Tras una reunión con gremios de transportistas en el Congreso de la República, el parlamentario Jorge Montoya protagonizó un tenso momento junto a un grupo de dirigentes. El almirante en retiro increpó al trabajador por las exigencias de su sector, indicándole que no aceptaría amenazas de ningún tipo y que se debe actuar conforme a la verdad.

Al culminar la exposición de los representantes transportistas del Perú, los parlamentarios se aproximaron a saludarlos por su participación dentro del Palacio Legislativo. No obstante, un altercado se produjo cuando el legislador de Renovación Popular se dirigió ante el grupo de dirigentes.

"Quiero que me escuchen. Yo no acepto matonerías ni amenazas . Carajo menos", expresó, por lo que uno de ellos, tratando de apaciguar el momento, le reveló que había votado por él. "Entonces respeta lo que digo, están hablando una mentira", pronunció el congresista.

En aquel instante, otro de los transportistas se mostró indignado por las expresiones del parlamentario. "Respeta a la población primero. Usted es un congresista y nos debe dar respeto a la población", recriminó.

Por su parte, Montoya reiteró que existen mentiras en contra del Congreso. "Hablen sobre la verdad, no hablen sus fantasías, ni sobre narrativas equivocadas (...) Jamás acepto mentiras, están hablando una rutina que no existe", enfatizó, añadiendo que las leyes emitidas por el Parlamento no pretenden blindar a nadie.