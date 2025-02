Congresista Wilson Soto niega pacto con Santiváñez, pero admite estar en contra de la moción de censura

26/02/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de la república, Wilson Soto (Acción Popular), reconoció haber mantenido una reunión con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, el pasado 14 de febrero. Pese a las especulaciones, el parlamentario señaló que conversaron sobre cuestiones de seguridad en su región, Huancavelica, y no sobre la posible moción de censura que enfrenta el ministro.

"Me reuní con el ministro del Interior el pasado 14 de febrero en compañía de tres alcaldes de Huancavelica. Justamente hemos tocado diversas problemáticas y firmado dos convenios, ya que las comisarías en Huancavelica están en pésimas condiciones", indicó el legislador en diálogo con Exitosa.

Rechaza acusaciones

Como se sabe, la congresista Susel Paredes requiere apenas una firma más para presentar formalmente una moción de censura contra Santiváñez. Justo en medio del caso, un informe de El Comercio reveló que, en los meses de enero y febrero, el ministro se reunió con veinte congresistas. Según acusa Paredes, habría utilizado su poder para persuadir a los parlamentarios de apoyar la iniciativa.

En relación con estas acusaciones, Soto se mostró enfadado y rechazó categóricamente que su reunión con Santiváñez tuviese otro fin que no fuera el de buscar mejoras en seguridad para su región. Por ello, precisó que, pese a respetar a sus colegas congresistas, no aceptaría que nadie le indique con quién puede o no reunirse.

"Hay algunos parlamentarios que están tergiversando y lo rechazo categóricamente. Como congresista, nadie me puede prohibir si yo me puedo juntar y conversar sobre las problemáticas de mi región", comentó Soto.

Rechaza moción de censura

Sin embargo y pese a que el Perú atraviesa la más grande crisis de inseguridad y violencia en su historia reciente, el congresista mostró su apoyo por la continuidad de Santiváñez al mando del Ministerio del Interior (Mininter). En tal línea, comentó que la censura es un mecanismo constitucional que cualquier congresista está en su derecho de recurrir, pero que no creía conveniente la salida del actual titular del sector.

"Bueno, nosotros (Acción Popular), en lo particular yo, ya me he manifestado abiertamente sobre el tema: yo no estoy de acuerdo con la censura al ministro Santiváñez", indicó.

Las declaraciones de Soto están enmarcadas en una fuerte crítica ciudadana hacia el ministro del Interior, a quien la ciudadanía considera uno de los principales responsables de la caótica situación nacional. Sin embargo, el congresista por Huancavelica defendió a Santiváñez, señalando, sin embargo, que no pactó apoyarlo en la reunión que sostuvieron el 14 de febrero.