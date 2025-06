Congreso: Alianza Para el Progreso podría otorgar voto de confianza al Gabinete Ministerial de Eduardo Arana

El congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Alejandro Soto Reyes, manifestó que existe la posibilidad de que su bancada parlamentaria decida otorgarle el voto de confianza al Gabinete Ministerial liderado por Eduardo Arana.

En declaraciones a la prensa, tras sostener una reunión con el Poder Ejecutivo, el legislador precisó que le han transmitido al premier Arana cuáles son los los requerimientos de su agrupación política respecto a ciertos temas de interés social sobre los que buscan se les dé prioridad.

El congresista señaló que, si se ratifican los puntos que tocaron durante su participación en la ronda de diálogo, su bancada parlamentaria podría darle el voto de confianza al Gabinete Ministerial.

Agregado a ello, Soto Reyes indicó que entre sus peticiones le han solicitado al Ejecutivo que se lleven a cabo todas las políticas necesarias para que las próximas Elecciones Generales 2026 se desarrollen de forma transparente.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Eduardo Arana, y la presidenta de la República, Dina Boluarte, iniciaron una serie de rondas de diálogo con las bancadas del Congreso.

La mesas de trabajo del Poder Ejecutivo tienen como finalidad explicarle a los integrantes del Legislativo cuál es el plan de trabajo del Gabinete Ministerial, ello previo a la presentación ante el Pleno a fin de solicitar el voto de confianza.

Cabe mencionar que la bancada de Podemos Perú comunicó que no participará en la ronda de diálogo. Aron Espinoza, excongresista de la agrupación política, informó que su partido no asistirá a Palacio de Gobierno.

"El partido Podemos Perú NO asistirá a Palacio de Gobierno porque la presidenta no tiene un plan claro para el país. La presidenta solo busca negociar prebendas a cambio de votos; y no nos prestaremos a ese juego", indicó en su cuenta de 'X'.