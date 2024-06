Congreso aprueba extender el bono adicional mensual para jueces titulares del Poder Judicial

El Congreso de la República aprobó este viernes 14 de junio el texto sustitutorio en torno a la ley que extiende el bono adicional mensual para todos los jueces titulares del Poder Judicial (PJ).

La propuesta legislativa se aprobó únicamente en primera votación tras quedar exonerada de segunda votación. En ese sentido, ahora se espera su observación o promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

Los autores de la iniciativa legislativa son los congresistas María Acuña, Elva Julón, Eduardo Salhuana, Idelso García, Cheryl Trigozo y Magalay Ruíz.

Con 75 votos a favor, 18 en contra y 14 abstenciones, el Parlamento dio "luz verde" al proyecto de Ley 05961/2023-CR o "Ley que amplía la bonificación adicional a favor de todos los jueces titulares del Poder Judicial".

Entre los beneficiarios se encuentran los jueces superiores, los jueces especializado y/o mixtos y los jueces de paz letrados del PJ, quienes recibirán esta bonificación "en reconocimiento de su labor y dedicación al servicio público", señala el dictamen.

En cuanto a lo monto del abono, la normativa precisa que los jueces superiores titulares recibirán una bonificación adicional mensual equivalente al 80% del valor de cuatro y media unidades de ingreso del sector público.

Mientras tanto, se pretende que los jueces especializados y/o mixtos titulares reciban un bono adicional equivalente al 62% de la referida unidad laboral, mientras que los jueces de paz letrados titulares, un equivalente al 40% del valor antes mencionado.

Este PL que amplía el bono adicional a jueces titulares del PJ también enfatiza que dicha bonificación no se cuenta como un sueldo, un beneficio laboral ni tampoco se puede incluir en el cálculo de la CTS ni menos de la pensión laboral.

"La bonificación adicional mensual no tiene carácter remunerativo, no está afecto a cargas sociales y no es de naturaleza pensionable ni forma parte de los beneficios laborales. Asimismo, no constituye base de cálculo para la compensación por tiempo de servicios (CTS) o cualquier otro tipo de bonificación, asignación o entrega", detalló.