Congreso aprueba reelección de gobernadores y alcaldes: "No vamos a ir a referéndum", asegura Rospigliosi

En conversación con Exitosa, el congresista Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, se refirió al reciente debate sobre la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales. Pese a que el dictamen fue aprobado con 77 votos, no se alcanzó la mayoría calificada de 87 votos requerida para su aprobación directa.

El parlamentario fue enfático al señalar que no consideran llevar el proyecto a un referéndum ciudadano, como establece el procedimiento constitucional alternativo. Asimismo, explicó que el Congreso tiene un plazo limitado para decidir.

"No iremos a referéndum ni gastaremos millones de soles, esto quedará en pausa por el momento. Esta modificación constitucional debe aprobarse en la siguiente legislatura que empieza en agosto también con 87 votos. Si no se concreta antes de octubre, ya no se podrá aplicar para las elecciones del 2026, porque no se pueden cambiar las reglas del juego", subrayó.