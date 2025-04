Congreso: Comisión de Constitución aprueba modificatoria del procedimiento que suspende a altos funcionarios

08/04/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen que modifica el artículo 89 de su Reglamento, permitiendo así la suspensión de los altos funcionarios del Estado, mediante el antejuicio o juicio político.

En el debate realizado esta mañana, 14 congresistas votaron a favor; mientras que, seis lo hicieron en contra y tres se abstuvieron. La sesión fue presidida por el vicepresidente de este grupo de trabajo parlamentario, el legislador Luis Aragón Carreño (Acción Popular).

¿Qué implica lo aprobado?

Desde el Legislativo aprobaron el dictamen recaído en el Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso 9938/2024-CR, el cual modifica el primer párrafo y el literal i) del artículo 89 del Reglamento del Congreso.

"Mediante el procedimiento de acusación constitucional se realiza el juicio político y el antejuicio político de los altos funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política", detalle el texto sustitutorio aprobado.

En ese sentido, los altos funcionarios del Estado (fiscales supremos, fiscal de la Nación, miembros de la Junta Nacional de Justicia) podrían ser suspendidos con mayoría simple (50 votos) en el Pleno.

Procedimiento

De acuerdo al dictamen aprobado, "luego de la sustentación del informe y la formulación de la acusación constitucional por la Subcomisión Acusadora y el debate, el Pleno del Congreso vota, pronunciándose en el sentido si hay o no lugar a la formación de causa a consecuencia de la votación".

Si en caso hubiese lugar, el Pleno debate y vota en la misma sesión, si se suspende o no al acusado en el ejercicio de sus funciones, "el cual queda sujeto a juicio, según ley". No obstante, de no considerarse acusación, esta pasa al archivo.

Como disposición final complementaria, la Resolución Legislativa del Congreso se aplica a los procedimientos de acusación constitucional en trámite. Tras aprobarse el texto, este será puesto en agenda del Pleno para su debate final.

De esta manera, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen que tiene como objetivo suspender a los altos funcionarios del Estado.