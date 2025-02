Congreso: Presentan proyecto de ley para incluir a un invitado en plancha presidencial de partidos políticos

A pesar que aún falta poco más de un año para las elecciones generales, los partidos políticos ya vienen armando sus respectivas planchas y definiendo a sus candidatos con la intención de aspirar al sillón de Pizarro.

Respecto a ello, el congresista Juan Burgos podría cambiar completamente el panorama de estos comicios al presentar un proyecto de ley que permitiría que invitados puedan postular al máximo cargo político del país.

El integrante de Podemos Perú hizo oficial el "Proyecto de ley que fortalece el derecho político a ser elegido" el cual ya se encuentra en las manos de la Comisión de Constitución del Congreso de la República.

Según esta propuesta, los partidos políticos o alianzas podrían incluir en sus planchas presidenciales a un candidato que no haya participado de los comicios internos como lo establece la ley.

Como era de esperarse, la idea ha generado gran polémica en las diversas bancadas e incluso se indicó que esto pretendería beneficiar a Antauro Humala luego que su movimiento político fuera inhabilitado por el Poder Judicial.

Las elecciones generales en el Perú se llevarán a cabo en abril del 2026.

Luego de las críticas recibidas, Juan Burgos fue abordado por la prensa y se le consultó sobre la posibilidad de retirar este proyecto de ley. El parlamentario y presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría dejó en claro que no piensa hacerlo ya que esto beneficiaría a los partidos políticos.

Incluso, indicó que, en caso se de, hay invitados que podrían tener una gran relevancia y que no fueron tomados en cuenta en un inicio por lo que podrían significar una opción importante para la presidencia.

"Yo no lo voy a retirar. Es más, será la Comisión de Constitución lo evalúa que es viable o no. Yo no me arrepiento porque está pensado para los demás partidos políticos. Hay invitados que son muy importantes que quizá no han sido tomados en cuenta porque los plazos que han puesto en la Comisión de Constitución han sido muy cortos. En todos los países del mundo hay invitados", indicó a los medios.