Congreso prohíbe uso de minifaldas durante verano: "Va en contra de las chicas", cuestionó José Cueto

08/01/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República estableció una norma en donde modifica, de forma temporal, el código de vestimenta de todo su personal durante el verano 2025. Si bien la medida buscaría garantizar una mejor comodidad entre los funcionarios, existen algunas restricciones que limitan el uso, por ejemplo de prendas femeninas.

Congreso restringe uso de minifaldas durante verano

A través de un comunicado, el Parlamento informó que los trabajadores podrán prescindir del uso de saco y corbata durante los días de trabajo común. No obstante, remarcó que quienes participen en las sesiones del Pleno, Comisión Permanente y Comisiones están obligados a asistir con vestimenta formal, bajo la normativa interna que establece el Código de Conducta de Servidores y Funcionarios del Legislativo.

A su vez, recodó que, conforme a un articulo del referido reglamento, está prohibido el uso de "prendas no autorizadas", tales como pantalones jeans, zapatillas, shorts, minifaldas y otros similares. "Presentarse con vestimenta inadecuada constituye una falta que puede ser sancionada", puntualiza el pronunciamiento.,

La medida restrictiva del Congreso podría generar controversia, dado a que surge en medio de la polémica por una presunta red de prostitución. No obstante, los funcionarios del Parlamento deberán acatar lo establecido, ya que está contemplado en sus normativas internas.

Congreso establece medidas.

José Cueto cuestionó media restrictiva

Tras conocerse la medida del Parlamento, una de las primeras reacciones fue la del congresista José Cueto. En diálogo con Canal N, el legislador de Renovación Popular reveló que algunos de sus colegas acuden a las instalaciones del Congreso muy mal vestidos

"Los congresistas no cumplimos con eso. Tenemos congresistas que van como les da la gana al Congreso. Se supone que la majestad del Parlamento debería permitir, porque está así normado, ir correctamente vestido. Hay veces que van en polo, jean, zapatillas, como les da la gana", mencionó en un inicio.

A su vez, argumentó que, bajo esta explicación, no es posible que se pretenda establecer normas que los propios padres de la patria no cumplen. Además, afirmó que, si bien está de acuerdo con asistir con vestimenta formal, este comunicado no ayuda en lo absoluto.

"¿Cómo le puedes decir a una chica 'sabes qué, no uses minifalda'? Me parece de muy mal gusto ese comunicado, porque va en contra de las chicas, que van muy bonitas muy simpáticas (...) Mira nuestro actual Congreso; hay muchos que, en mi opinión, van mal vestidos. No es que estén yendo a una reunión", puntualizó.

En #NPortada, el congresista José Cueto opinó sobre la prohibición del uso de minifaldas, pantalones jeans y shorts para el personal del Parlamento: "Tenemos congresistas que van como les da la gana"



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/W4DksOhmXI — Canal N (@canalN_) January 9, 2025

De esta manera, el Congreso informó a sus funcionarios sobre la modificación en su código de vestimenta, en donde se establece restricciones durante el verano 2025.