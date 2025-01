"Isabel Cajo renunció al Congreso": Juan Burgos actualiza situación de trabajadora vinculada a red de prostitución

08/01/2025 / Exitosa Noticias / Política

Isabel Cajo ya no trabajaría en el Congreso de la República. Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, declaró ante la prensa que la trabajadora habría renunciado al despacho del parlamentario Edwin Martínez el 27 de diciembre del año pasado. Esto, por supuesto, no la exime de su vínculo con la presunta red de proxenetismo en el Legislativo.

"Bueno, creo que la señora Isabel Cajo ya ha renunciado al Congreso el pasado 27 de diciembre, ¿no? Ella va a ser una de las próximas invitadas (a la Comisión de Fiscalización). Hemos visto que la suspensión del estatuto nos ha llevado a contrataciones de personas que no son idóneas para una institución tan prestigiosa como el Congreso", indicó Burgos este 8 de enero.

Cajo y Torres Saravia

Cajo llamó la atención de la ciudadanía luego de que saliera a la luz una presunta red de prostitución dentro del Congreso, la misma que llevó al asesinato de la extrabajadora del Parlamento, Andrea Vidal. El presunto líder de dicha red, Jorge Torres, fue titular de la Oficina Legal y Constitucional para la que trabajó la investigada.

No obstante, su trayectoria y méritos académicos no correspondían a una persona instruida para desempeñar cargos congresales: si bien no es necesario, Cajo no cuenta ni siquiera con el grado de bachiller.

Además, según reveló Hildebrandt en sus trece, la trabajadora había acudido a diversas reuniones presuntamente organizadas por Torres, las mismas a las que asistieron altos funcionarios del Legislativo. Poco tiempo después, Cajo ingresó al Área de Bienes y posteriormente a la oficina liderada por Torres.

Contratación al despacho de Martínez

Una vez que el asunto salió a la luz, la trabajadora fue despedida de la Oficina Legal y Constitucional, pero fue rápidamente contratada por el legislador Edwin Martínez. Nuevamente cuestionada por su falta de bachillerato y su vinculación al presunto proxenetismo congresal, el congresista por Arequipa defendió su contratación, en la que Cajo llegó a ganar más de siete mil soles mensuales.

"Lo que más yo evalúo es qué tipo de corazón tienen las personas que contrato: ¿son buenas o son malas? Si son de buen corazón, si son generosas, van a trabajar conmigo?", puntualizó Martínez en Latina.

Así, el congresista Juan Burgos adelantó que Isabel Cajo, vinculada a la presunta red de prostitución del Congreso, será citada a la Comisión de Fiscalización. Además, indicó que ya no pertenece al Parlamento.