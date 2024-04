Magaly FULMINA a Yahaira Plasencia por su vestimenta en una premiación: "Vulgarona, caminas como pato"

25/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yahaira Plasencia fue invitada por Sergio George a los Latin American Music Awards 2024 y asistió al evento luciendo diversos outfits. Sin embargo, uno de ellos no fue del agrado de Magaly Medina, por lo que la calificó de "vulgar" y hasta se burló de su forma de caminar y la llamó "pato".

En un inicio, la 'Urraca' lanzó una fuerte crítica contra la cantante de salsa por la forma en que Sergio George le habló durante una Transmisión En Vivo. Según Magaly, el productor musical la trató como una acompañante y la humilló diciéndole que es famosa gracias a su trasero.

Magaly destruye a Yahaira

La conductora de 'Magaly Tv, la firme' utilizó varios minutos de su programa para comentar sobre un vestido rosado que Yahaira utilizó, pues asegura que no era adecuado para la ocasión.

"Paseándose, se sentirá reina, pero cualquiera se compra unos zapatos más finos, más bonitos que esos bodocones, estás andando de noche, en un hotel casino, por lo menos ponte algo de noche", dijo la urraca.

Además, al ver las imágenes, dijo que entiende por qué Sergio George dijo que estaba allí, además de por su talento, también por sus nalgas, ya que tenía una particular forma de caminar que Magaly calificó como "pato".

"Con razón Sergio George decía que estaba ahí por las nalgas, anda como pato y con esos zapatos, cómo vas a ponerte tan vulgarona, te da una apariencia vulgar, nada elegante ese tipo de zapatos, le pones unos estiletos, unas sandalitas con tacón alto, de mal gusto", concluyó la 'Urraca'.

Sergio vacila a Yahaira

La salsera y el productor musical hicieron una transmisión para el disfrute de todos sus seguidores. Durante el live, George resaltó que la cantante se encuentra en la cúspide de su carrera gracias a su performance en el escenario: "En serio, estás aquí por tu talento", algo que tomó con seriedad la artista peruana.

No obstante, no se esperaba que iba a ser troleada por Sergio George, quien agregó: "Y también por las nalgas" , la frase fue bien recibido por la ex pareja de Jair Mendoza, quien atinó a reír junto a su amigo.

Es así que, la conductora de 'Magaly Tv, la firme' criticó duramente uno de los outfits que Yahaira Plasencia utilizó durante los Latin American Music Awards 2024.