"Cuento con la verdad": Kira Alcarraz sobre investigación en Comisión de Ética por presunto intercambio de favores

La congresista de Podemos Perú, Kira Alcarraz, dijo hallarse "tranquila" tras aprobarse una denuncia en su contra por presunto intercambio de favores con su colega de Acción Popular, Darwin Espinoza, en la Comisión de Ética. Según indicó, cuenta "con la verdad" a su lado.

En diálogo con Canal N, la legisladora aseguró respetar la decisión del referido grupo de trabajo parlamentario, liderado por Diego Bazán; puesto que "es parte del proceso de investigación".

En ese sentido, Alcarraz Agüero enfatizó que desconocía sobre la relación que mantendría Stephanía Cuya, su trabajadora en Palacio Legislativo, con el vocero acciopopulista.

"Yo estoy tranquila, porque es parte del proceso. Toda persona que presenta una denuncia tiene que tener un proceso de investigación y yo cuento con la verdad porque yo no sabía sobre este tema sentimental, el cual no me corresponde a mí", declaró hoy.