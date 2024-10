Cuestionan al Congreso por aprobar modificación de ley de crimen organizado: Buscan proteger a los malos

17/10/2024 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista exclusiva con Exitosa, el abogado penalista, Vladimir Padilla, criticó al Congreso de la República por aprobar el día de ayer, en primera votación, la modificatoria a la ley del crimen organizado asegurando que con ello, las autoridades buscarían quitarle obstáculos a los procesados por dicho delitos.

Crítica por modificatoria de ley de crimen organizado

Durante el diálogo con el programa 'Exitosa Perú', el letrado expresó su indignación a la noticia de que el Parlamento aprobó con 81 votos a favor y dio luz verde al texto sustitutorio presentado por el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita.

En ese sentido, el Dr. Padilla señaló que con ello los congresistas demuestran su "nivel de improvisación y falta de rigor y técnica", así como "que legislan por legislar" ratificando así su claro afán de "poder lograr quitar obstáculos a los procesados por crimen organizado".

"Con un claro afán de poder lograr quitar obstáculos para aquellos que están siendo procesados por crimen organizado con base para allanarles el camino para lograr evadir el procesamiento y ahora lo que hacen ante las diferentes protestas sociales que existen maquillar (la situación). (...) Se están burlando de nosotros porque no es verdad que aquí lo hacen por defensa de los peruanos, aquí se está revelando el interés de proteger a los malos ", señaló.

¿Polémica medida en el país?

Con ello, el abogado penalista reiteró que con la modificatoria de la polémica ley, los "pseudos protectores de la libertad" buscarían evitar que se llegue a incautar algún documento y darles "chance de poder desaparecer los elementos de prueba" en un allanamiento.

Asimismo, señaló que dicho proceso no existe en otros países porque los allanamientos no se avisan porque ello daría la posibilidad de acopiar elementos de prueba, por lo cual, no dudó en cuestionar la aprobación realizada ayer por el Poder Legislativo.

Aprueban modificatoria de ley de crimen organizado

El día de ayer, miércoles 16 de octubre, el Pleno del Congreso de la República aprobó, en primera votación, el texto sustitutorio que propone la modificación de la ley de crimen organizado.

"Con 81 votos a favor, el Pleno Del Congreso aprobó, en primera votación, el texto sustitutorio del dictamen de los PL 9055, 9100, 9114 y otros, propone la Ley que modifica la Ley 30077, Ley del Crimen Organizado, modificada por la Ley 32108", escribió el Legislativo.

Cabe mencionar que, se modificó el numeral 3 del artículo 216 de la Ley 32130 , el cual exigía la presencia de un abogado para llevar a cabo los operativos de allanamiento.

Tras la medida, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, expresó su postura en torno a la ley contra el crimen organizado durante una reciente sesión y reconoció que la norma puede ser perfeccionado, especialmente en respuesta a las recientes manifestaciones registradas en la capital.

