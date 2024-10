¡Atención! Pleno del Congreso de la República aprueba modificación de ley de crimen organizado

El Pleno del Congreso de la República aprobó, en primera votación, el texto sustitutorio que propone la modificación de la ley de crimen organizado.

Con 81 votos a favor, 23 en contra y 8 abstenciones, el Parlamento dio luz verde al texto sustitutorio presentado por el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita. Asimismo, por 78 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones, el Legislativo exoneró de segunda votación la norma.

Cabe mencionar que, se modificó el numeral 3 del artículo 216 de la Ley 32130, el cual exigía la presencia de un abogado para llevar a cabo los operativos de allanamiento.

"Si el investigado está presente y manifiesta su deseo de contar con su abogado defensor particular, ello no suspenderá la ejecución de la orden judicial, la misma que continuará ejecutándose con la presencia del abogado de la defensa pública hasta que se haga presente en el lugar el abogado defensor particular del investigado", se lee en el oficio.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, expresó su postura en torno a la ley contra el crimen organizado durante una reciente sesión y reconoció que la norma puede ser perfeccionado, especialmente en respuesta a las recientes manifestaciones.

En su reciente intervención en el Parlamento, el titular del Legislativo aclaró que no comparte las afirmaciones que señalan a esta norma como la principal causante de todos los problemas de seguridad en el país.

"Obviamente no compartimos los postulados de que esta norma es la causante de todos los problemas del país, o que a raíz de esta norma se ha generado una ola delincuencial o una ola de ilícitos penales amparados en esta ley que ha dado este Congreso, eso es incorrecto. Hay exageración, eso no corresponde a la realidad, pero tampoco no corresponde decir que la norma no puede ser perfeccionada", mencionó.