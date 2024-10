Ley de crimen organizado: Esta sería la razón por la cual el Congreso no deroga la norma

En diálogo con Exitosa, el congresista Carlos Anderson cuestionó la ley de crimen organizado y explicó por qué un sector del Congreso no querría derogar la norma pese a sus cuestionamientos.

En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', el parlamentario aseguró que modificar este dictamen es caer en un "vicio" que no resolverá la problemática e indicó que las bancadas no quieren derogar esta ley porque tiene una cláusula sobre la "intangibilidad de las cuentas de las organizaciones políticas".

Del mismo modo, sostuvo que el cambiar la norma es "tocarles directamente el bolsillo" a los partidos políticos.

"Por supuesto, que se derogue. Las modificaciones caen en el mismo vicio anterior, que no define, que no está claro que tipo de delito es y le da una serie protecciones a las personas y a los partidos (...) La razón por la cual ni Fuerza Popular ni Perú Libre, y algunos otros más, no quieren derogarla es porque hay una cláusula acerca de la intangibilidad de las cuentas de las organizaciones políticas. Eso no quieren que se mueva porque es tocarles el bolsillo directamente", declaró.