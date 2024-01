Deudos de fallecidos por protestas en Puno no descartan replicar agresión a Dina Boluarte como en Ayacucho

En entrevista a Exitosa, el presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero de Juliaca, Raúl Samillán, no descartó que los deudos por los fallecidos en protestas repliquen lo ocurrido en Ayacucho contra la presidenta Dina Boluarte.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, argumentó que cada familiar de los fallecidos en las movilizaciones reacciona de forma distinta y él como representante no puede pedir a su agrupación por la seguridad de la mandataria, en caso esta arribe a Puno para participar en la Fiesta de la Virgen de la Candelaria.

"(¿Descartan que se replique en Puno?) Bueno, esa sería la reacción de cada uno de los familiares. Yo no puedo ir a la asociación y decir que no hagan nada, cada persona tiene una manera de expresar lo que siente. (...) Si usted cómo madre ve a la asesina, ¿cuál sería su reacción?, lo mirarías, lo aplaudes, le das la bienvenida, le das la bienvenida, creo que eso ya sería una reacción personal de cada una de estas madres y de la población de Puno", expresó.

En ese sentido, recordó que los pueblos originarios, que participarán en la citada manifestación cultural, ya expresaron su rechazo a que la jefa de Estado y el gabinete ministerial arriben a la región con intención de sumarse a la celebración.

"Ya se han pronunciado los hermanos de los pueblos originarios, que no es bienvenida, que no desate un caos social, que no haya más derramamiento de sangre, déjenos vivir nuestras costumbres como siempre lo hemos hecho", añadió en su intervención.