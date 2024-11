Dina Boluarte da entrevista a un medio de China: "En Perú necesitamos 50 años para construir un colegio"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, brindó una nueva entrevista a la prensa de China y destacó el crecimiento del país asiático en los últimos años.

En diálogo con el medio internacional, la mandataria comparó la realidad de ambos países y sostuvo que en el Perú se necesitan años para construir un colegio, mientras que en China pueden convertir un puerto de pescadores en una ciudad cosmopolita.

"Me cayó tremenda sorpresa y admiración que una ciudad como Shenzhen, que antes era un puerto de pescadores, en 50 años es una ciudad no solamente cosmopolita sino con una tecnología a flor de piel y acá en Perú necesitamos 50 años para construir un colegio", declaró.

Asimismo, Dina Boluarte resaltó la importancia de las relaciones bilaterales entre China y Perú, indicando que el país tiene proyecto convertirse en una nación industrializada.

"Lo mismo queremos hacer en el Perú. No proyectarnos de la noche a la mañana, proyectarnos hacia un futuro donde Perú pueda crecer, donde Perú no solo sienta que siempre es un país de materias primas, donde Perú no sienta que siempre va a haber pobreza, donde no sienta que es imposible lograr ser un país desarrollado", agregó.