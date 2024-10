Dina Boluarte se dirige a transportistas previo al paro nacional: "Un paro o dos no resuelven el problema"

Dina Boluarte dejó atrás su silenció ante la prensa y luego de 100 días respondió a las preguntas de los medios durante una conferencia que se realizó este martes en las instalaciones de Palacio de Gobierno. Como era de esperarse, la mandataria se refirió al paro general convocado por un gran sector de los transportistas ante la ola de extorsión y sicariato que enfrentan desde hace meses.

Pese a que ya se realizaron dos movilizaciones en las semanas anteriores, la lista de fallecidos no ha cesado dentro de este gremio por lo que los dirigentes volvieron a convocar a esta huelga la cual será respaldada por otros sectores.

A pocos horas de esta movilización que reunirá a miles de personas, Dina Boluarte señaló que este tipo de situaciones no son la solución ya que, pese a dicha problemática, la situación económica del país es alentadora.

"Un paro o dos o los que pudiesen organizarse dentro del marco constitucional y es correcto, no va a resolver el problema. Unidos todos como peruanos para proteger este crecimiento económico que lo estamos demostrando. Tenemos una moneda fuerte, el costo de vida es estable, los productos en el mercado están allí, no escasean, no como otros países de la región que ya están limitando la cantidad de alimentos que deben consumir por hogar. Acá nos preocupamos para que no existas desabastecimiento", indicó.