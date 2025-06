Dina Boluarte firma Tratado de Alta Mar: "Congreso sabía que estaba en agenda", revela ministro del Ambiente

En entrevista con Exitosa, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, reveló que en el pedido de autorización enviado al Congreso de la República, para que Dina Boluarte viaje a Francia, se expuso que la jefa de Estado firmaría el Tratado de Alta Mar.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el titular del Ministerio del Ambiente (MINAM) descartó que haya una "controversia", por el contrario, señaló una "confusión" entre el Tratado de Alta mar y la Convención del Mar. La última "no está ni siquiera en discusión", precisó.

"No hubo un ocultamiento, ni la presidenta ha ido sin saber. En el proyecto legislativo que se envía al Congreso de la República para el permiso de la señora presidenta, dentro de toda la agenda que se describe que va a tener las reuniones, participaciones y otros. Está un punto que dice la firme del Tratado de Alta Mar. En el documento que ha llegado al Congreso está la agenda completa de la presidenta y la firma de este tratado", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Castro aseguró que todos los parlamentarios tuvieron acceso a la agenda completa de actividades por realizar de la mandataria Boluarte Zegarra; aquello se encontraba en el proyecto de ley que se presentó ante el Legislativo para la aprobación del viaje de la jefa de Estado hacia Francia.

Además, el titular del MINAM descartó que la soberanía peruana se vea afectada ante la firma del Tratado de Alta Mar, según precisó, es un tratado sobre aguas internacionales para estudiar y conservar la diversidad marina especialmente en la parte genética y compartir información digital.

En tal sentido, el integrante del Gabinete Ministerial liderado por Eduardo Arana señaló que existe una gran confusión respecto al acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina Más Allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ, por sus siglas en inglés).

"El Tratado de Alta Mar no tiene nada que ver con la soberanía. Se sigue confundiendo. Aquí no hay nada que se haya afectado la soberanía porque, además, es la biodiversidad marina y el Perú está comprometido, no con este Gobierno, muchos gobiernos han firmado convenios para que el Perú tenga 30X30, 30% de territorio bajo protección al 2030. Estamos yendo en esa lógica", indicó.