Dina Boluarte niega que Cerrón haya usado auto presidencial: "Fabriquen algo más inteligente que historias de Chucky"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, aprovechó su discurso dado en una actividad oficial en el distrito de Ate para negar tajantemente que el prófugo Vladimir Cerrón haya usado el auto presidencial y pidió a los medios dejar de "crear historias" respecto al tema.

El día de hoy, Dina Boluarte participó de la inauguración de la I.E. 1209 "Mariscal Toribio de Luzuriaga" y aprovechó el momento para referirse a los recientes cuestionamientos sobre su gestión y de que un vehículo, también conocido como el 'cofre' presidencial adscrito a su despacho haya sido usado para evitar la captura del líder de Perú Libre.

"Nunca se subió el prófugo Vladimir Cerrón. El vehículo en mención de la placa G y no sé qué tantos, porque yo ni las placas me las sé, nunca salió de la jurisdicción de Lima. (...) Así que si quieren fabricar, fabriquen algo más inteligente y no historias de Chucky con su novia", expresó la jefa de Estado, dejando a todos los presentes sorprendidos.