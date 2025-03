Dina Boluarte pide al Congreso aprobar la ley que establece el terrorismo urbano

La presidenta de la República, Dina Boluarte, solicitó al Congreso de la República aprobar la propuesta de ley que establece la definición de terrorismo urbano como una estrategia para enfrentar al crimen organizado.

En un reciente pronunciamiento desde el cuarto de guerra, durante una reunión con representantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y otros sectores encargados de la seguridad, la mandataria enfatizó la necesidad de aprobar esta norma para fortalecer la lucha contra la delincuencia.

" Exhortamos al Congreso de la República a aprobar la ley que establece el terrorismo urbano. Los peruanos ya derrotamos al terrorismo en el pasado y, de la misma manera, venceremos a estas bandas de delincuentes cuya ideología es el dinero mal habido, el asesinato, la dinamita y las balas con las que buscan doblegar al Perú, pero no lo van a lograr. Con la unidad de todos, venceremos al crimen y construiremos un futuro de paz y desarrollo para todos los peruanos".

En ese mismo contexto, la jefa de Estado cuestionó nuevamente al Ministerio Público por la presunta liberación de delincuentes que son capturados por la Policía Nacional del Perú (PNP) en diversos operativos. Resaltó que los hampones deben cumplir sus condenas y no ser liberados tras su captura.

"Hago un llamado al Ministerio Público . No podemos seguir permitiendo que delincuentes capturados con tanto esfuerzo por nuestra Policía Nacional sean liberados poco después de su detención. Necesitamos que esos criminales que generan terror en las familias peruanas entren a las cárceles y cumplan las condenas que se merecen", enfatizó la mandataria.

Asimismo, en su discurso, la presidenta hizo un llamado a los medios de comunicación para que respalden la lucha contra la delincuencia difundiendo información sobre el trabajo de la PNP y las fuerzas de seguridad.

"Quiero hacer un llamado a la prensa. Todos, hagamos un solo cuerpo, porque el Perú es de todos y todos tenemos que defenderlo. No solamente el Ejecutivo, no solamente el Congreso, no solamente la Fiscalía o el Poder Judicial. También la prensa, que se hace denominar el Cuarto Poder. (...) Tengan el poder de comunicar todo el esfuerzo que hace el Ejecutivo, nuestras FF.AA. y nuestra PNP en bien de los peruanos".