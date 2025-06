Dina Boluarte: Testigo clave en caso Rolex viaja a Francia como parte de la comitiva de la presidenta

08/06/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte, viajará a Francia acompañada por una comitiva oficial integrada por cuatro miembros de su despacho, entre ellos Carmen Giordano, testigo clave en la investigación del caso Rolex.

La comitiva que acompaña a Dina Boluarte en Francia

Según la Resolución Ministerial N° 126-2025-PCM, publicada el pasado viernes 6 de junio en el boletín de normas legales de El Peruano, la delegación del Despacho Presidencial estará conformada por:

Enrique Ernesto Vílchez Vílchez , secretario general del Despacho Presidencial

, secretario general del Despacho Presidencial Carmen Elizabeth Giordano Velásquez , asesora técnica del Gabinete Técnico de la Presidencia

, asesora técnica del Gabinete Técnico de la Presidencia Ricardo Francisco Landa Rocha , capitán de fragata y edecán presidencial

, capitán de fragata y edecán presidencial Karín Rosmery Díaz Cruzado, suboficial de primera de la PNP y personal de seguridad

El viaje, que incluye boletos aéreos por US$ 3,278 y viáticos por US$ 2,160 por persona durante cuatro días, representa un gasto superior a los US$ 21 mil para el Estado.

Testigo clave en caso Rolex viaja a Francia como parte de la comitiva de Dina Boluarte.

Cabe señalar que Giordano, además de s rol en el gabinete técnico, fue nombrada en febrero como integrante del consejo directivo de Indecopi por el Ejecutivo.

La agenda de Dina Boluarte en Francia

Con 52 votos a favor, 32 en contra y 2 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó la autorización para que la presidenta Dina Boluarte viaje a Francia del 7 al 11 de junio, donde participará en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC3), que se desarrollará en la ciudad de Niza.

La mandataria asistirá al evento por invitación de su homólogo francés, Emmanuel Macron, con quien además sostendrá una reunión bilateral. En su agenda también figuran encuentros con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann; la secretaria general de la UNCTAD, Rebeca Grynspan; y la directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen.

Estas son las principales actividades oficiales previstas durante su estancia en territorio francés:

Domingo 8: Encuentro de bienvenida con jefes de Estado y de Gobierno invitados por Emmanuel Macron.

Encuentro de bienvenida con jefes de Estado y de Gobierno invitados por Emmanuel Macron. Lunes 9: Participación en la inauguración de la UNOC3 e intervención en el Debate General. Reuniones con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves; el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh; y Mathias Cormann (OCDE).

Participación en la inauguración de la UNOC3 e intervención en el Debate General. Reuniones con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves; el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh; y Mathias Cormann (OCDE). Martes 10: Reunión bilateral con Emmanuel Macron. Encuentros con Rebeca Grynspan (UNCTAD) e Inger Andersen (PNUMA).

Reunión bilateral con Emmanuel Macron. Encuentros con Rebeca Grynspan (UNCTAD) e Inger Andersen (PNUMA). Miércoles 11: Retorno a Lima.

