"¡Dina, haz algo por el pueblo!": Boluarte es recibida entre INSULTOS en Chosica y vecinos la comparan con una cucaracha

La presidenta de la República, Dina Boluarte, fue recibida entre insultos y abucheos en actividad oficial en Chosica. Los vecinos llamaron "asesina" a la mandataria "¡Haz algo por el pueblo!", le exigieron.

Durante la inauguración de la decimoctava Escuela Bicentenario, I. E. 1267, un grupo de personas manifestaron su descontento con la gestión de la mandataria, ello en el marco de las recientes encuestas que indican su alta desaprobación.

Como se recuerda, la más reciente encuesta de Datum reveló que el rechazo de la población peruana hacia la gestión de la jefa de Estado aumentó en los primeros días de octubre tras llegar a 92%.

Del mismo modo, la encuesta realizada sostiene que cerca del 5% de ciudadanos sí está conforme con la labor de la jefa de Estado hasta la fecha. Por su parte, 3% eligió "No sabe" como respuesta.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, respondió a los críticos de su gobierno y aseguró que no tiene ninguna investigación por actos de corrupción, "sino por aquello que han inventado".

En conferencia de prensa, la mandataria aseguró que no es "sencillo" administrar un país como el Perú y detalló que la Presidencia le ocupa "las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 361 días del año".

"El administrar un país complejo, como es el Perú, no es sencillo. No es que yo me siente y empiece a hablar, es complejo. Eso ocupa mi tiempo durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 361 días del año (...) Si todos los días, a través de mis micrófonos y mis cámaras, te insulto, te difamo, te miento, ¿Qué pensarían de ti? (...) Esta presidenta ha entrado a gobernar aquel 7 de diciembre, luego de un golpe de Estado", declaró.