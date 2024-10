Martín Vizcarra asegura que no huirá de la justicia: "No saldré del país ni me internaré en una clínica"

El exmandatario Martín Vizcarra, quien desde el día de hoy, lunes 28 de octubre, enfrenta un juicio oral por presuntos casos de corrupción vinculados a las obras del proyecto Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, aseveró que no tiene intenciones de evadir la justicia en el Perú.

En conversación con la prensa, el exjefe de la Nación resaltó que siempre ha estado dispuesto a colaborar con el Ministerio Público respecto a sus investigaciones pendientes. Asimismo, aseguró que su abogado está al tanto de las citaciones de la Procuraduría y la propia Fiscalía.

En esa misma línea, Vizcarra afirmó que no huirá del país ni se internará en una clínica local con el principal objetivo de huir de la justicia del país. De igual forma, resaltó que algunas personas o medios, presuntamente estarían intentando desparecerlo de la política.

"No me voy a escapar del país, no me internaré en una clínica, y tampoco en ningún momento, me voy a autoeliminar. (¿Esto afectará su imagen de candidato presidencial?) Al contrario, esto nos fortalece, porque evidencia una persecución política. Ayer ha salido una encuesta, donde en la ficha no incluye a Martín Vizcarra, quieren desaparecer a Martín Vizcarra", subrayó.