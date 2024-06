Diviac: Ministro del Interior se reunirá con contralor para ver auditorías de fondos asignados

El Ministerio del Interior anunció que el ministro Juan José Santiváñez se reunirá con el contralor de la República, Nelson Shack, para coordinar una auditoría general a los fondos asignados a la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Mediante un comunicado en redes sociales, anunciaron que la reunión tendría lugar el miércoles 26 de junio a las 5:00 p.m. en la sede de la Contraloría General de la República (CGR).

Ello es consecuente con las recientes declaraciones del ministro Santiváñez, quien señalara que la unidad de investigación de la Policía Nacional del Perú habría sido "instrumentalizada para ser selectiva con determinados casos".

"Mi gestión no está en contra de la Diviac . Nosotros reconocemos en la Diviac una unidad orgánica que forma parte de la institución policial, pero que ha sido una unidad instrumentalizada para ser selectiva con determinados casos y la cual no ha rendido cuenta sobre importantes sumas de dinero que le ha sido entregada, aproximadamente en cuatro años cerca de 72 millones de soles", declaró el titular del Mininter .

Asimismo, responden a sus palabras de la necesidad de una auditoría dentro de los fondos utilizados por la división. Remarcó que se estaría omitiendo casos como el del señor periodista Gustavo Gorriti.

"Lo que nosotros estamos refiriendo es que la Diviac tiene que ser auditada. Los fondos tienen que revisarse porque son fondos de todos los peruanos. La Diviac hasta el día de hoy no responde qué es del caso del señor Gorriti, no responde qué es de la investigación de los videos del expresidente Alan García, no responde qué es de la investigación de la computadora que supuestamente se les perdió cuando presumiblemente fue asaltada y que casualmente contenía todos los documentos que sustentaban todos sus gastos de esos 72 millones que le han sido asignadas", puntualizó Juan Santiváñez.