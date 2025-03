Eduardo Herrera: Dina Boluarte busca victimizarse acusando a la Fiscalía por "golpe de Estado blanco"

El abogado y director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, Eduardo Herrera, afirmó que la presidenta Dina Boluarte intenta presentarse como víctima en medio de las denuncias que enfrentan ella y sus funcionarios. En ese contexto, señaló que no necesita un "golpe blando", pues su gobierno no sería sostenible en el tiempo.

En conversación con Jesús Verde para Informamos y Opinamos, el experto en derecho sostuvo que la gobernabilidad de la mandataria está debilitada, por lo que busca construir enemigos a quienes culpar y así adoptar un rol de heroína. Esto, según Herrera, se evidencia en sus recientes declaraciones sobre su lucha contra "los caviares".

"Está en problemas de gobernabilidad y necesita un enemigo. Necesita un enemigo externo y se lo crea. Ella pretende dar una imagen de heroicidad, de victimización, de persecución y no existe. No necesita un golpe blanco porque se cae sola. Digamos, es risible, porque no sé si alguien lo cree", expresó.