Elecciones 2026: Reniec cerrará padrón electoral seis meses antes de los próximos comicios

La jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, destacó el cambio en el plazo para la entrega del padrón electoral, que se cerrará seis meses antes de la fecha electoral.

Padrón electoral de las Elecciones 2026

En entrevista con Canal N, la titular del Reniec indicó que esta modificación permitirá a los ciudadanos contar con más tiempo para actualizar su DNI y registrar las defunciones de sus familiares.

"Nosotros hemos realizado dos simulacros de cierre de padrón electoral, porque Reniec cerraba el padrón un año antes, ahora lo hará 180 días (6 meses) antes de las elecciones generales del 2026", declaró.

Asimismo, Velarde detalló que han encontrado cerca de 1 millón 800 mil DNI vencidos y 107 mil jóvenes mayores de 18 años aún tienen el DNI de menor de edad.

"Es una gran oportunidad de los ciudadanos para que actualicen su DNI. Hemos encontrado poco más de un millón 800 mil DNI vencidos, 107 mil jóvenes mayores de 18 años que aún tienen el DNI de menor de edad y 7 259 personas fallecidas que no fueron inscritas por sus familiares y se encuentran aún en el padrón. Este nuevo plazo nos permitirá actualizar estas cifras, es una gran ventaja", agregó.

¿Qué pasará con los posibles "votos de fallecidos"?

Respecto a las denuncias de fraude por posibles "votos de fallecidos" en comicios anteriores, Velarde explicó que, debido al cierre del padrón un año antes de las elecciones, no era posible retirar oportunamente a los difuntos del registro. "No podía pedirles a los peruanos: 'por favor, no se mueran hasta después de las elecciones'", comentó.

En este contexto, subrayó que, con la Ley Nº 32264, Reniec enviará mensualmente a la ONPE el listado de las personas fallecidas durante ese periodo de 30 días, con el fin de eliminarlas del padrón electoral.

"La Ley nos dice que, si un familiar no ha inscrito a su familiar fallecido, el Ministerio de Salud o el hospital nos dirá cuáles son los fallecidos. Si pasan 30 días y no se ha inscrito el fallecimiento, Reniec lo retirará del padrón. Esto nos ayuda mucho porque implica limpiar a las personas fallecidas", expresó.

Además, indicó que para los próximos comicios, se estima que alrededor de 27 millones 454 mil peruanos ejercerán su derecho al voto.

