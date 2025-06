Elmer Schialer afirma desconocer costo de traslado de presos peruanos a cárcel de Bukele: "No me consta cuánto cuesta"

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, anunció que el Gobierno peruano está evaluando la posibilidad de trasladar a los presos más peligrosos del país a la megacárcel del CECOT, ubicada en El Salvador. Sin embargo, el canciller Elmer Schialer señaló que aún no se ha definido el costo de esta operación.

"Con la Cancillería salvadoreña todavía no nos hemos contactado. Esto es algo que ha sido recogido por el embajador de El Salvador en el Perú. (...) No me consta a mi cuanto cuesta el traslado, eso lo tendrías que ver los expertos, expresó Schialer ante la prensa.