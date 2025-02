"Es una falta de respeto al pueblo": Susel Paredes sobre bufet del Congreso

En diálogo con Exitosa, Susel Paredes cuestionó el bufet del Congreso de la República, el cual es siempre motivo de controversia por su exorbitante precio para quienes, en un país con constantes reveses financieros, se precian de representar al pueblo. Según la parlamentaria, este servicio genera un absurdo enfrentamiento con la población.

"Yo muy pocas veces voy al comedor de congresistas. No estoy de acuerdo con que se contrate un bufet. Además, a nosotros (parlamentarios) nos pagan muy bien. ¿Cómo no voy a poder pagar mi menú en el otro comedor (de trabajadores)? Si quiero comer otra cosa me compro una galleta, un helado, pido delivery... Es una falta de respeto al pueblo", indicó Paredes.